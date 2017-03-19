В Україну можуть зайти ще два європейські лоукости – В. Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України проводить переговори з двома низькобюджетними авіакомпаніями щодо початку їх роботи в Україні. Про це міністр Володимир Омелян сказав в ефірі Громадського радіо, повідомляє УНН.
“2016 рік став роком зростання авіаперевезень в Україні, а 2017 — лоукостерів в Україні. Ми бачимо, що Rynair вже увійшов. Ми ведемо зараз переговори ще з двома лоукостерами з Європи. Сподіваємося, що цього року будуть успішно завершені переговори щодо створення ще однієї національної авіакомпанії, що забезпечить вільну конкуренцію. А вільна конкуренція — це безумовне отримання якісних сервісів за невисокою ціною”, — сказав В. Омелян.
Також міністр зазначив, що його відомство виступає за розвиток аеропортів, які мають високу економічну привабливість — в Одесі, Харкові, Херсоні, Вінниці, Чернівцях.
Як повідомляв УНН, 7 березня у Мінінфраструктури анонсували початок співпраці з одним із найбільших європейських лоукостів.