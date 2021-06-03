В украинцев появится возможность получить частичную квалификацию: ВР поддержала законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона № 4147 о функционировании национальной системы квалификаций. Решение поддержало 256 нардепов, передает корреспондент УНН.
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“Вопрос развития персонала и повышения квалификации работников является чрезвычайно актуальным для отечественного рынка труда. В Украине сейчас очень большое количество людей, которые обладают определенными умениями и навыками, но почему-то не могут трудоустроиться. Законопроект 4147 предлагает изменения, которые предоставят возможность лицам присваивать частичные квалификации. Это обеспечит их лучшую реализацию на рынке труда, позволит получать соответствующие навыки и умения”, — сказала председатель подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессиональной перед высшими образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль, представляя законопроект в Раде.
Детали
Согласно пояснительной записке, законопроектом среди прочего предусматривается создание и ведение Реестра видов занятий (профессий) и квалификаций.
Законопроект определяет, в частности, что частичная профессиональная квалификация — это квалификация, которая свидетельствует о получении лицом части компетенций и/или результатов обучения, определенных соответствующим образовательным и/или профессиональным стандартом.
Наличие у лица частичной профессиональной квалификации предоставляет ему право выполнять трудовые функции только определенной части квалификации.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в марте Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.