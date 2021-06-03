В украинцев появится возможность получить частичную квалификацию: ВР поддержала законопроект

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32789 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 69503 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 85950 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 244521 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 140113 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 411440 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 319907 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216578 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245680 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255953 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14863 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 14151 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 14451 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 13095 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 23412 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 13066 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 23510 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 146360 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 244496 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 411422 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15477 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24057 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53126 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77085 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61812 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В украинцев появится возможность получить частичную квалификацию: ВР поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 28433 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона № 4147 о функционировании национальной системы квалификаций. Решение поддержало 256 нардепов, передает корреспондент УНН.

В украинцев появится возможность получить частичную квалификацию: ВР поддержала законопроект

Цитата

“Вопрос развития персонала и повышения квалификации работников является чрезвычайно актуальным для отечественного рынка труда. В Украине сейчас очень большое количество людей, которые обладают определенными умениями и навыками, но почему-то не могут трудоустроиться. Законопроект 4147 предлагает изменения, которые предоставят возможность лицам присваивать частичные квалификации. Это обеспечит их лучшую реализацию на рынке труда, позволит получать соответствующие навыки и умения”, — сказала председатель подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессиональной перед высшими образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль, представляя законопроект в Раде.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом среди прочего предусматривается создание и ведение Реестра видов занятий (профессий) и квалификаций.

Законопроект определяет, в частности, что частичная профессиональная квалификация — это квалификация, которая свидетельствует о получении лицом части компетенций и/или результатов обучения, определенных соответствующим образовательным и/или профессиональным стандартом.

Наличие у лица частичной профессиональной квалификации предоставляет ему право выполнять трудовые функции только определенной части квалификации.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в марте Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84