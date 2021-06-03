В українців з'явиться можливість отримати часткову кваліфікацію: ВР підтримала законопроект

Цитата

“Питання розвитку персоналу і підвищення кваліфікації працівників є надзвичайно актуальним для вітчизняного ринку праці. В Україні наразі є дуже велика кількість людей, які володіють певними вміннями і навичками, але чомусь не можуть працевлаштуватись. Законопроект 4147 пропонує зміни, які нададуть можливість особам присвоювати часткові кваліфікації. Це забезпечить їх кращу реалізацію на ринку праці, дасть можливість отримувати відповідні навички і вміння”, — сказала голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль, представляючи законопроект у Раді.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом серед іншого передбачається створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій.

Законопроект визначає, зокрема, що часткова професійна кваліфікація — це кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які визначені відповідним освітнім та/або професійним стандартом.

Наявність у особи часткової професійної кваліфікації надає їй право виконувати трудові функції лише визначеної частини кваліфікації.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у березні Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.