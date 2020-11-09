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В украинской делегации в ТКГ сообщили, кто может войти в новую подгруппу по вопросам границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В пятую подгруппу по урегулированию ситуаций на российско-украинской границе, создание которой инициирует Украинская сторона, могут войти специалисты ГПСУ и народные депутаты. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Конечно, туда войдут специалисты по Государственной границе - прежде всего представители Государственной пограничной службы, возможно профильные эксперты по вопросу именно безопасности границы, возможно народный депутат, кто-то из представителей комитета по национальной безопасности и обороны, или по вопросам правоохранительных органов. Кто-то, кто будет касаться к теме, кто может не просто присутствовать, но быть полезным, с профессиональной точки зрения", - сказал Арестович.

Он заявил, что ожидает, что российская сторона также пригласит соответствующих специалистов со своей стороны.

"А координатором, скорее всего, ОБСЕ назначит человека, который имеет опыт по урегулированию пограничных споров. Таких достаточно в ОБСЕ ", - добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Трехсторонний контактной группе для урегулирования на оккупированных частях украинского Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу - по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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