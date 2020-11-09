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В українській делегації у ТКГ повідомили, хто може увійти у нову підгрупу з питань кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. До п’ятої підгрупи щодо врегулювання ситуацій на Українсько-Російському кордоні, створення якої ініціює українська сторона, можуть увійти фахівці ДПСУ і народні депутати. Про це в коментарі УНН розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

“Звісно, що туди увійдуть фахівці з Державного кордону — насамперед представники Державної прикордонної служби, можливо профільні експерти з питання саме безпеки кордону, можливо народний депутат, хтось з представників комітету з національної безпеки та оборони, або з питань правоохоронних органів. Хтось, хто буде дотичним до теми, хто може не просто бути присутнім, але корисним, з фахової точки зору”, — сказав Арестович.

Він заявив, що очікує, що російська сторона також запросить відповідних фахівців зі свого боку.

“А координатором, скоріш за все, ОБСЄ призначить людину, яка має досвід зі врегулювання прикордонних суперечок. Таких достатньо в ОБСЄ”, — додав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Тристоронній контактній групі для врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу необхідно створити п’яту робочу підгрупу — з питань підготовки повернення контролю над кордоном із Росією в тих місцях, у яких зараз такого контролю немає.

Українські Національні Новини

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