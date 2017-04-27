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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В украинской делегации назвали имя возможного президента ПАСЕ после отставки П.Аграмунта

Киев • УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. После того как президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт уйдет в отставку, новым временным президентом Ассамблеи может стать венгерский парламентарий Жолт Немет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

В украинской делегации назвали имя возможного президента ПАСЕ после отставки П.Аграмунта

"Новым временным президентом ПАСЕ после того, как пойдет Педро Аграмунт, может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы Европейской народной партии", - написал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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