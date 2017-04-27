В украинской делегации назвали имя возможного президента ПАСЕ после отставки П.Аграмунта

"Новым временным президентом ПАСЕ после того, как пойдет Педро Аграмунт, может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы Европейской народной партии", - написал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.