В украинской делегации назвали имя возможного президента ПАСЕ после отставки П.Аграмунта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. После того как президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт уйдет в отставку, новым временным президентом Ассамблеи может стать венгерский парламентарий Жолт Немет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Новым временным президентом ПАСЕ после того, как пойдет Педро Аграмунт, может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы Европейской народной партии", - написал А.Гончаренко.
Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.
Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.