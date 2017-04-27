В українській делегації назвали ім’я можливого президента ПАРЄ після відставки П.Аграмунта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Після того як президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт піде у відставку, новим тимчасовим президентом Асамблеї може стати угорський парламентарій Жолт Немет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Новим тимчасовим Президентом ПАРЄ після того, як піде Педро Аграмунт, може стати угорський парламентарій Жолт Немет з групи Європейської народної партії”, - написав О.Гончаренко.
Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентарів з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.
Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.