В Украине появилась первая унифицированная система защиты объектов критической инфраструктуры

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КИЕВ. 22 августа. УНН. На крупнейшей в Восточной Европе IT-конференции iForum основатель компании Octava Defence Александр Кардаков представил первую уникальную платформу защиты объектов критической инфраструктуры – СФЕРА. Команда известного IT-бизнесмена работала над разработкой год.

СФЕРА - единая комплексная система, которая сочетает в себе РЛС (радиолокационную систему), акустические датчики, оптические и тепловизионные системы, софт с предоставлением информации к средствам уничтожения БПЛА и огневого активного противодействия. Это позволяет быстро определять вражескую цель и оперативно ее уничтожить.

Использование автоматизированной системы управления дает возможность за несколько минут принять правильное решение, предоставить всю необходимую информацию о вражеской цели, ее координаты и траекторию пролета. Еще одним из преимуществ СФЕРЫ является полная автоматизация процесса обнаружения и уничтожения дронов-камикадзе типа «Шахед», дронов-корректировщиков и других БПЛА.

Вероятность правильного определения воздушной цели составляет от 0.9 – 1, погрешность правильного определения воздушной цели приближается к 0.

Принцип работы СФЕРЫ достаточно прост:

Радиолокационная станция, размещенная за пределами инфраструктурного объекта, обнаруживает цели на расстоянии до 30 км.

Эшелонированная система акустических датчиков «ФЕНЕК» определяет азимут, угол места и за счет математической обработки идентифицирует цель. Благодаря применению системы связанных микрофонных решеток эта разработка более эффективна, чем другие имеющиеся системы, построенные на широкополосных микрофонах. Через математическую обработку оцифрованного сигнала от микрофонов акустическая система повышает вероятность правильного определения воздушной цели и игнорирует все лишние звуки (например, проезд мопеда или мычание коров).

Подсистема видеонаблюдения «ЗИР» обеспечивает визуальное и тепловое круглосуточное наблюдение. «ЗИР» корректирует направление на цель, азимут и угол места цели, тип цели и ее траекторию, ее скорость и фиксирует факт уничтожения цели.
Вся информация обрабатывается автоматически, дает команду на подсистему уничтожения БПЛА и передается подразделениям ПВО и другим, оснащенным зенитным и стрелковым оружием.

Уникальность системы в том, что акустическая система позволяет гарантированно определять вражеские воздушные цели. Сочетание информации от РЛС и акустических датчиков и интеллектуальных систем видеонаблюдения гарантированно обеспечивает идентификацию. Осуществляется сопровождение и прогнозирование траектории полета цели с указанием как текущих, так и будущих координат для ее уничтожения. Все это, в отличие от средств ПВО, может более эффективно работать по целям, летящим на низких высотах (сейчас силы ПВО могут не обнаружить 10-15% таких целей). Комплекс определяет вражеские цели с вероятностью, приближающейся к 100%. Вся полученная информация о цели – координаты и траектория полета – автоматически передается подразделениям, осуществляющим поражение воздушных целей. Математический аппарат системы также прогнозирует движение цели и сопровождает ее до полного уничтожения.

Применение системы позволяет за несколько минут принять правильное решение и исключить человеческий фактор, так как человек устает, а техника – нет.

Таким образом, СФЕРА является современным технологическим решением, способным защитить технологическую инфраструктуру страны.

«Уникальные оборонные и военные разработки важно изготавливать в промышленных масштабах, - заявил со сцены Александр Кардаков. - Мы сделаем все, чтобы в Украине заработала и развивалась военная индустрия, как сейчас и после нашей победы».

Больше о работе СФЕРЫ - в анимационном видео разработчика.

Напомним, что в этом году iForum впервые представил направление Military Tech, руководителем которого стал соорганизатор конференции Александр Кардаков. На сцене, кроме вопросов защиты объектов критической инфраструктуры в военное и послевоенное время, были обсуждены вопросы построения национальной экосистемы ОПК вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, беспилотных роботизированных систем вместе с Марией Берлинской, Мадьяром и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, инвестиций в украинский defense tech вместе с главой Brave1 Натальей Кушнерской и Сергеем Притулой, а также OSINTа - современной разведки Украины вместе с Артемом Старосеком (MOLFAR), Яниной Соколовой (Слідство. инфо) и представителем СБУ Ильей Витюком.

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