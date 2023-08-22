В Україні зʼявилася перша уніфікована система захисту обʼєктів критичної інфраструктури

СФЕРА - єдина комплексна система, яка поєднує в собі РЛС (радіолокаційну систему), акустичні датчики, оптичні та тепловізійні системи, софт з наданням інформації до засобів знищення БПЛА та вогневої активної протидії. Це дозволяє швидко визначати ворожу ціль та оперативно її знищити.

Використання автоматизованої системи керування дає можливість за декілька хвилин прийняти правильне рішення, надати всю необхідну інформацію про ворожу ціль, її координати та траєкторію прольоту. Ще однією із переваг СФЕРИ є повна автоматизація процесу виявлення та знищення дронів-камікадзе типу «Шахед», дронів-корегувальників та інших БПЛА.

Ймовірність правильного визначення повітряної цілі складає від 0.9 – 1, похибка правильного визначення повітряної цілі наближається до 0.

Принцип роботи СФЕРИ достатньо простий:

Радіолокаційна станція, що розміщена за межами інфраструктурного об'єкту, виявляє цілі на відстані до 30 км.

Ешелонована система акустичних датчиків «ФЕНЕК» визначає азимут, кут місця та за рахунок математичної обробки ідентифікує ціль. Завдяки застосуванню системи пов’язаних мікрофонних решіток ця розробка більш ефективна, ніж інші наявні системи, що побудовані на широкосмугових мікрофонах. Через математичну обробку оцифрованого сигналу від мікрофонів акустична система підвищує ймовірність правильного визначення повітряної цілі й ігнорує усі зайві звуки (наприклад, проїзд мопеда чи мукання корів).

Підсистема відеоспостереження «ЗІР» забезпечує візуальне та теплове цілодобове спостереження. «ЗІР» коригує напрямок на ціль, азимут та кут місця цілі, тип цілі та її траєкторію, її швидкість та фіксує факт знищення цілі.

Вся інформація обробляється автоматично, дає команду на підсистему знищення БПЛА та передається підрозділам ППО й іншим, оснащеним зенітною та стрілецькою зброєю.

Унікальність системи в тому, що акустична система дає змогу гарантовано визначати ворожі повітряні цілі. Поєднання інформації від РЛС та акустичних датчиків й інтелектуальних систем відеоспостереження гарантовано забезпечує ідентифікацію. Здійснюється супровід і прогнозування траєкторії польоту цілі із зазначенням як поточних, так і майбутніх координат для її знищення. Усе це, на відміну від засобів ППО, може більш ефективно працювати по цілях, що летять на низьких висотах (зараз сили ППО можуть не виявити 10-15% таких цілей). Комплекс визначає ворожі цілі з ймовірністю, що наближується до 100%. Вся отримана інформація про ціль – координати й траєкторія польоту – автоматично передається підрозділам, які здійснюють ураження повітряних цілей. Математичний апарат системи також прогнозує рух цілі та супроводжує її до повного знищення.

Застосування системи дає змогу за кілька хвилин ухвалити правильне рішення й виключити людський фактор, бо людина втомлюється, а техніка – ні.

Відтак, СФЕРА є сучасним технологічним рішенням, здатним захистити технологічну інфраструктуру країни.

«Унікальні оборонні та військові розробки важливо виготовляти в промислових масштабах, - заявив зі сцени Олександр Кардаков. - Ми зробимо все, щоб в Україні запрацювала та розбудовувалася військова індустрія, як зараз та й після нашої перемоги».

Більше про роботу СФЕРИ - у анімаційному відео розробника.

Нагадаємо, що цього року iForum вперше представив напрямок Military Tech, керівником якого став співорганізатор конференції Олександр Кардаков. На сцені, окрім питань захисту обʼєктів критичної інфраструктури у воєнний та післявоєнний час, були обговорені питання побудови національної екосистеми ОПК разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, безпілотних роботизованих систем разом з Марією Берлінською, Мадяром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, інвестицій в український defense tech разом з очільницею Brave1 Наталею Кушнерською та Сергієм Притулою, а також OSINTу - сучасної розвідки України разом з Артемом Старосєком (MOLFAR), Яніною Соколовою (Слідство.інфо) та представником СБУ Іллєю Вітюком.