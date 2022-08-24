В Украине выросло негативное отношение к россиянам и белорусам – опрос

Цитата

"Исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям россии и беларуси. 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 года – 69%, в апреле 2021 года – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 года – 33%, в апреле 2021 года – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%", – говорится в сообщении.

Детали

К россиянам, проживающим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%. К русскоязычным украинцам отношение преимущественно положительное (51%) или нейтральное (31%), отрицательное – только 14%. В целом, в результате войны отношение к русскоязычным украинцам улучшилось с 37% (апрель 2021) до 51% (август 2022), хотя за четыре последних месяца уровень позитивного отношения несколько снизился в пользу нейтрального, при отсутствии роста негатива.

Также продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Крыма и особенно к жителям т.н. "л/днр". К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно –23%, нейтрально – 45%. (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%). К жителям т.н. "л/днр" положительно относятся только 14%, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле 2022 года – положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37% ).

Есть определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени на примирение с украинцами с россиянами. Если в апреле 2022 года (опрос проводился после освобождения Киевской области от российских захватчиков) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов около половины. Треть считают, что возобновить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10-15 лет, и только 5% – считают это возможным через несколько лет. Более склонны к "примирению" в относительно ближайшее время старшие опрошенные, жители востока, юга и русскоязычные.

Справка

Общенациональный опрос провели 17-18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.