В Украине возросла популярность лотерей

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35936 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101025 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123117 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130719 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168505 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140909 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180835 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Украине возросла популярность лотерей

В Украине возросла популярность лотерей

Киев  •  УНН

 • 7928 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Самая популярная в Украине государственная лотерея "Лото-Забава" бьет исторические рекорды. За первые полгода миллионерами стали уже 18 игроков, что вдвое больше, чем в 2016 году. Такая статистика свидетельствует о росте популярности лотереи среди украинцев, заявила профильный эксперт Зоряна Топорецкая в комментарии УНН.

"Стало больше выигрышей 1-й категории, а следовательно - стало больше миллионеров. Такой тенденции могли предшествовать изменения правил игры, или же то, что игра стала более привлекательной для соотечественников", - уточнила она.

В то же время, в Украине созданы искусственные преграды для развития лотерей, добавила она.

"Почему в Испании играет 80-90% населения, а у нас - меньше 10%? Потому что у них правильно организованный рынок и есть доверие к игре. Процесс розыгрыша должен быть прозрачным, оборот средств - тоже. Должна быть социальная направленность лотереи, единственная система онлайн-мониторинга и, конечно же, борьба с нелегальными азартными играми, которые создают конкуренцию легальным лотереям", - рассказала Топорецкая.

В Украине нелегалы ​​действительно достаточно уверенно чувствуют себя на этом рынке. Учреждения с яркими вывесками и затонированными окнами действуют чуть ли не в каждом уголке украинских городов. На бумаге они именуют себя государственными лотереями, а по факту - это традиционные залы, нафаршированные "однорукими бандитами".

На днях такие заведения в двух районах столицы обнаружил крупнейший оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Оба были замаскированы под его бренд и оба были мало похожи на точки распространения государственных лотерей. Причем, одно из таких игорных заведений действовало в самом центре столицы - на Бессарабке.

В таких условиях легальным операторам сложно конкурировать с "теневиками", комментирует Топорецкая.

"Дело в том, что в Украине выигрыш в легальную лотерею облагается по ставке 19,5%, а выигрыш в нелегальную игру - налогом не облагается вообще. Легальным лотереям достаточно трудно работать на рынке рядом с нелегалами", - добавила эксперт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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