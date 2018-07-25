В Украине возросла популярность лотерей

"Стало больше выигрышей 1-й категории, а следовательно - стало больше миллионеров. Такой тенденции могли предшествовать изменения правил игры, или же то, что игра стала более привлекательной для соотечественников", - уточнила она.

В то же время, в Украине созданы искусственные преграды для развития лотерей, добавила она.

"Почему в Испании играет 80-90% населения, а у нас - меньше 10%? Потому что у них правильно организованный рынок и есть доверие к игре. Процесс розыгрыша должен быть прозрачным, оборот средств - тоже. Должна быть социальная направленность лотереи, единственная система онлайн-мониторинга и, конечно же, борьба с нелегальными азартными играми, которые создают конкуренцию легальным лотереям", - рассказала Топорецкая.

В Украине нелегалы ​​действительно достаточно уверенно чувствуют себя на этом рынке. Учреждения с яркими вывесками и затонированными окнами действуют чуть ли не в каждом уголке украинских городов. На бумаге они именуют себя государственными лотереями, а по факту - это традиционные залы, нафаршированные "однорукими бандитами".

На днях такие заведения в двух районах столицы обнаружил крупнейший оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Оба были замаскированы под его бренд и оба были мало похожи на точки распространения государственных лотерей. Причем, одно из таких игорных заведений действовало в самом центре столицы - на Бессарабке.

В таких условиях легальным операторам сложно конкурировать с "теневиками", комментирует Топорецкая.

"Дело в том, что в Украине выигрыш в легальную лотерею облагается по ставке 19,5%, а выигрыш в нелегальную игру - налогом не облагается вообще. Легальным лотереям достаточно трудно работать на рынке рядом с нелегалами", - добавила эксперт.