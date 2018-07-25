В Україні зросла популярність лотерей

"Стало більше виграшів 1-ї категорії, а відтак - побільшало мільйонерів. Такій тенденції могли передувати зміни правил гри, або ж те, що гра стала привабливішою для співвітчизників", - уточнила вона.

Водночас, в Україні створено штучні перепони для розвитку лотерей, додала вона.

"Чому в Іспанії грає 80-90% населення, а у нас - менше 10%? Тому що у них правильно організований ринок і є довіра до гри. Процес розіграшу має бути прозорим, оборот коштів - також. Має бути соціальна спрямованість лотереї, єдина система онлайн-моніторингу і, звісно ж, жорстка боротьба із нелегальними азартними іграми, які створюють конкуренцію легальним лотереям", - розповіла Топорецька.

В Україні нелегали дійсно досить впевнено почувають себе на цьому ринку. Заклади із яскравими вивісками та затонованими вікнами діють чи не в кожному куточку українських міст. На папері вони іменують себе державними лотереями, а по факту - це традиційні зали, нашпиговані “однорукими бандитами”.

Днями такі заклади у двох районах столиці виявив найбільший оператор державних лотерей "М.С.Л.". Обидва були замасковані під його бренд і обидва були мало схожі на точки розповсюдження державних лотерей. При чому, один із таких гральних закладів діяв у самому центрі столиці - на Бесарабці.

У таких умовах легальним операторам складно конкурувати із "тіньовиками", коментує Топорецька.

"Річ навіть у тім, що в Україні виграш у легальну лотерею оподатковується за ставкою 19,5%, а виграш у нелегальну гру - не оподатковується взагалі. Легальним лотереям досить важко працювати на ринку поряд із нелегалами", - додала експерт.