В Украине сосредоточено 5,6 трлн кубометров залежей газа - В.Кистион

"Добываемые запасы нашего государства оценивается в 924 млрд кубометров. Суммарный потенциал, на который мы можем рассчитывать в будущем, это 5,6 трлн кубометров. У нас достаточно большой потенциал для обеспечения своей экономики газом. Украина ежегодно добывает около 2% своих запасов. Мы должны найти правильное решение, которое даст возможность повысить собственную добычу", - сказал он.

Также, по его словам, суммарная добыча газа газодобывающими компаниями в 2020 году должна достичь 27 млрд кубометров, а Укргаздобыча должна выйти на отметку 20 млрд кубометров.

"Мы делаем вместе с депутатами, экспертами, конкретные шаги для достижения этой цели. Мы вместе подготовили проект концепции развития газодобывающей отрасли. Он сейчас находится на стадии согласования и скоро будет внесен в повестку дня Кабинета министров", - пояснил В.Кистион.

Напомним, как сообщал УНН, в ВР инициируют приватизацию "Укргаздобычи".

Такую инициативу поддержали ряд нардепов и экспертов.