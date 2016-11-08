В Украине сосредоточено 5,6 трлн кубометров залежей газа - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Добываемые запасы газа в Украине оцениваются в 924 млрд кубометров, а суммарный потенциал достигает 5,6 трлн кубометров. Об этом во время слушаний в комитете "20 млрд куб.м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО "Укргаздобыча?", сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН.
"Добываемые запасы нашего государства оценивается в 924 млрд кубометров. Суммарный потенциал, на который мы можем рассчитывать в будущем, это 5,6 трлн кубометров. У нас достаточно большой потенциал для обеспечения своей экономики газом. Украина ежегодно добывает около 2% своих запасов. Мы должны найти правильное решение, которое даст возможность повысить собственную добычу", - сказал он.
Также, по его словам, суммарная добыча газа газодобывающими компаниями в 2020 году должна достичь 27 млрд кубометров, а Укргаздобыча должна выйти на отметку 20 млрд кубометров.
"Мы делаем вместе с депутатами, экспертами, конкретные шаги для достижения этой цели. Мы вместе подготовили проект концепции развития газодобывающей отрасли. Он сейчас находится на стадии согласования и скоро будет внесен в повестку дня Кабинета министров", - пояснил В.Кистион.
Напомним, как сообщал УНН, в ВР инициируют приватизацию "Укргаздобычи".