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В Україні зосереджено 5,6 трильйона кубометрів покладів газу – В.Кістіон

В Україні зосереджено 5,6 трильйона кубометрів покладів газу – В.Кістіон

Київ • УНН

 • 5368 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Видобувні запаси газу в Україні оцінюються у 924 млрд кубометрів, а сумарний потенціал досягає 5,6 трлн кубометрів. Про це під час Комітетських слухань "20 млрд куб.м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ "Укргазвидобування?", повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН.

“Видобувні запаси нашої держави оцінюються у 924 млрд кубометів. Сумарний потенціал, на який ми можемо розраховувати у майбутньому, це 5,6 трлн кубометрів. У нас досить значний потенціал для забезпечення своєї економіки газом. Україна щороку видобуває близько 2% своїх запасів. Ми маємо знайти правильне рішення, що дасть можливість підвищити власний видобуток”, — сказав він.

Також, за його словами, сумарний видобуток газу газовидобувними компаніями до 2020 року має досягнути 27 млрд кубометрів, а Укргазвидобування повинна вийти на позначку 20 млрд кубометрів.

“Ми робимо разом з депутатами, експертами, конкретні кроки для досягнення цієї мети. Ми разом підготували проект концепції розвитку газовидобувної галузі. Він зараз знаходиться на стадії погодження та скоро буде внесений до порядку денного Кабінету міністрів”, - пояснив В.Кістіон.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВР ініціюють приватизацію “Укргазвидобування”.

Таку ініціативу підтримали низка нардепів та експертів.

Українські Національні Новини

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