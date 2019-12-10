В Украине снимут документальный фильм о погибшем военном летчике Майбороде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Винницкой области начались съемки короткометражного документального фильма о Герое Украины, военном летчике Дмитрии Майбороде, который погиб 14 июля 2014 года, выполняя свой воинский долг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"На территории бригады транспортной авиации начались съемки короткометражного документального фильма о Герое Украины, военном летчике Дмитрии Майбороде", - сообщается в информации.
Отмечается, что уже с мая 2014 года майор Майборода начал летать в район боевых действий, выполняя задание по доставке военных и гуманитарных грузов, перемещения личного состава и эвакуации раненых. За два месяца военно-транспортный самолет Ан-26, командиром экипажа которого был Дмитрий Майборода, выполнил 35 боевых вылетов в район АТО.
"Однако 14 июля 2014 года на расстоянии около пяти километров от границы с Российской Федерацией, на высоте примерно шесть с половиной тысяч метров, российская ракета попала в левый борт самолета, начались неуправляемые процессы. Дмитрий и помощник командира экипажа майор Дмитрий Шкарбун ценой собственной жизни до последнего управляли самолетом, что позволило другим членам экипажа эвакуироваться", - сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что съемочная группа запишет воспоминания людей, которые служили с героем, пообщается с его родными.
"Дмитрий - действительно знаковый человек для нашей страны, важно поднять воспоминания его друзей и коллег", - говорят в агентстве "Феникс Медиа", которые снимут фильм.
Съемки будут проходить в рамках целевой государственной программы национально-патриотического воспитания. Фильм будет распространяться на телеканалах, в школах не только Винницкой области, но и по всей Украине, а также в социальных сетях.
Напомним, Зеленский в День флага присвоил почетное наименование 456-й бригаде транспортной авиации - имени Дмитрия Майбороды.