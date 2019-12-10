В Украине снимут документальный фильм о погибшем военном летчике Майбороде

"На территории бригады транспортной авиации начались съемки короткометражного документального фильма о Герое Украины, военном летчике Дмитрии Майбороде", - сообщается в информации.

Отмечается, что уже с мая 2014 года майор Майборода начал летать в район боевых действий, выполняя задание по доставке военных и гуманитарных грузов, перемещения личного состава и эвакуации раненых. За два месяца военно-транспортный самолет Ан-26, командиром экипажа которого был Дмитрий Майборода, выполнил 35 боевых вылетов в район АТО.

"Однако 14 июля 2014 года на расстоянии около пяти километров от границы с Российской Федерацией, на высоте примерно шесть с половиной тысяч метров, российская ракета попала в левый борт самолета, начались неуправляемые процессы. Дмитрий и помощник командира экипажа майор Дмитрий Шкарбун ценой собственной жизни до последнего управляли самолетом, что позволило другим членам экипажа эвакуироваться", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что съемочная группа запишет воспоминания людей, которые служили с героем, пообщается с его родными.

"Дмитрий - действительно знаковый человек для нашей страны, важно поднять воспоминания его друзей и коллег", - говорят в агентстве "Феникс Медиа", которые снимут фильм.

Съемки будут проходить в рамках целевой государственной программы национально-патриотического воспитания. Фильм будет распространяться на телеканалах, в школах не только Винницкой области, но и по всей Украине, а также в социальных сетях.

Напомним, Зеленский в День флага присвоил почетное наименование 456-й бригаде транспортной авиации - имени Дмитрия Майбороды.