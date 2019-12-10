В Україні знімуть документальний фільм про загиблого військового льотчика Майбороду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Вінниччині розпочалися зйомки короткометражного документального фільму про Героя України, військового льотчика Дмитра Майбороду, який загинув 14 липня 2014 року, виконуючи свій військовий обов'язок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"На території бригади транспортної авіації розпочались зйомки короткометражного документального фільму про Героя України, військового льотчика Дмитра Майбороду", - йдется у повідомленні.
Зазначається, що вже з травня 2014 року майор Майборода почав літати в район бойових дій, виконуючи завдання з доставки військових та гуманітарних вантажів, переміщення особового складу та евакуації поранених. За два місяці військово-транспортний літак Ан-26, командиром екіпажу якого був Дмитро Майборода, виконав 35 бойових вильотів у район АТО.
"Проте 14 липня 2014 року на відстані близько п’яти кілометрів від кордону з Російською Федерацією, на висоті приблизно шість з половиною тисяч метрів, російська ракета потрапила у лівий борт літака, розпочалися некеровані процесс. Дмитро та помічник командира екіпажу майор Дмитро Шкарбун ціною власного життя до останнього керували літаком, що дозволило іншим членам екіпажу евакуюватися", - повідомляють у пресслужбі.
Зазначається, що знімальна група запише спогади людей, які служили з героєм, поспілкується з його рідними.
"Дмитро – справді знакова людина для нашої країни, важливо підняти спогади його друзів і колег", – кажуть в агентстві "Фенікс Медіа", що зніматиме фільм.
Зйомки відбуватимуться в межах цільової державної програми національно-патріотичного виховання. Фільм поширюватиметься на телеканалах, у школах не тільки Вінниччини, але і по всій Україні, а також у соціальних мережах.
Нагадаємо, Зеленський у День прапора присвоїв почесне найменування 456-ій бригаді транспортної авіації - імені Дмитра Майбороди.