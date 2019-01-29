В Украине нашли самую зубастую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Светловодске Кировоградской области живет женщина, которая имеет 36 постоянных полноценных зубов. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
"Самая зубастая в Украине женщина - Юлия Фомина живет в Светловодске и работает бухгалтером. 4 дополнительных коренных зуба являются редкой аномалией, которая подтверждена рентгеновскими снимками и заключениями врачей стоматологической клиники", - отметила Ветрова на своей странице в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИА УНН установил рекорд Украины
Она добавила, что мировой рекорд сверхкомплекта зубов составляет 37.
Напомним, представители Украины установили мировой рекорд на соревнованиях в Мюнхене.