В Україні знайшли найзубастішу жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Світловодську на Кіровоградщині живе жінка, яка має 36 постійних повноцінних зубів. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.
“Найзубастіша в Україні жінка — Юлія Фоміна живе в Світловодську і працює бухгалтером. 4 додаткових корінних зуба є рідкісною аномалією, яка підтверджена рентгенівськими знімками та висновками лікарів стоматологічної клініки”, — зазначила Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.
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Вона додала, що світовий рекорд надкомплекту зубів становить 37.
Нагадаємо, представники України встановили світовий рекорд на змаганнях у Мюнхені.