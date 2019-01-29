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В Україні знайшли найзубастішу жінку

В Україні знайшли найзубастішу жінку

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Світловодську на Кіровоградщині живе жінка, яка має 36 постійних повноцінних зубів. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН

“Найзубастіша в Україні жінка — Юлія Фоміна живе в Світловодську і працює бухгалтером. 4 додаткових корінних зуба є рідкісною аномалією, яка підтверджена рентгенівськими знімками та висновками лікарів стоматологічної клініки”, — зазначила Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ІА УНН встановив рекорд України

Вона додала, що світовий рекорд надкомплекту зубів становить 37.

Нагадаємо, представники України встановили світовий рекорд на змаганнях у Мюнхені.

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