Представники України встановили світовий рекорд на змаганнях у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Українці Олена Костевич і Олег Омельчук здобули перемогу у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) на міжнародному турнірі "H&N Cup" у Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Наші спортсмени не просто перемогли, а ще й зробили це з новим світовим рекордом — 488,3. Попереднє досягнення належало росіянам Бацарашкіній і Черноусову (488,1).
Відзначимо, що напередодні Костевич також виграла особисті змагання зі стрільби з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).
Нагадаємо, що Костевич п’ять разів визнавали найкращою спортсменкою місяця в Україні.