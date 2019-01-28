Представники України встановили світовий рекорд на змаганнях у Мюнхені

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Українці Олена Костевич і Олег Омельчук здобули перемогу у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) на міжнародному турнірі "H&N Cup" у Мюнхені, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Наші спортсмени не просто перемогли, а ще й зробили це з новим світовим рекордом — 488,3. Попереднє досягнення належало росіянам Бацарашкіній і Черноусову (488,1).

Відзначимо, що напередодні Костевич також виграла особисті змагання зі стрільби з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

Нагадаємо, що Костевич п’ять разів визнавали найкращою спортсменкою місяця в Україні.

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