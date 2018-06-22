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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

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25 березня, 15:09 • 113188 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

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25 березня, 11:37 • 115005 перегляди

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25 березня, 09:27 • 124703 перегляди

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24 березня, 11:26 • 167527 перегляди

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ІА УНН встановив рекорд України

ІА УНН встановив рекорд України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню.

Сьогодні, 22 червня, Книга рекордів України офіційно зареєструвала рекорд України в категорії "Кондитерські вироби, вперше" - нанесення інформаційного тексту (новини) на їстівну поверхню кондитерського виробу.

Новини було нанесено на поверхню торту загальною довжиною 6 метрів. Це було зроблено вперше в історії інформаційної журналістики.

На поверхню торту було нанесено актуальну новину, присвячену річниці найцитованішого в Україні інформаційного агентства - УНН. Рекорд було присвячено читачам ІА УНН.

Текст новини, розміщеної на торті: "Інформаційне агентство УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ святкує 11 років діяльності!

КИЇВ. 22 червня. УНН. Засноване 22 червня рівно 11 років тому ІА УНН є найкращим інформаційним агентством України. За роки діяльності агентство опублікувало понад 1 мільйон 100 тисяч новин. Роздруковані на папері формату А4 новини займуть площу у майже 18 га. Загальна тривалість прямих відеотрансляцій з подій становить понад 120 діб. Сайт агентства відвідали близько 100 млн читачів. Щодня інформацією агентства користуються не менше 100 українських та закордонних ЗМІ. ІА УНН є лідером за цитованістю серед українських інформагентств. На сьогоднішній день ІА УНН випускає в режимі онлайн 15 стрічок новин двома мовами. Також передплатникам доступні анонси. Агентство має розгалужену кореспондентську мережу як в Україні, так і за кордоном. ІА УНН – 11 років найкращі!"

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