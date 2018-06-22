ІА УНН встановив рекорд України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню.
Сьогодні, 22 червня, Книга рекордів України офіційно зареєструвала рекорд України в категорії "Кондитерські вироби, вперше" - нанесення інформаційного тексту (новини) на їстівну поверхню кондитерського виробу.
Новини було нанесено на поверхню торту загальною довжиною 6 метрів. Це було зроблено вперше в історії інформаційної журналістики.
На поверхню торту було нанесено актуальну новину, присвячену річниці найцитованішого в Україні інформаційного агентства - УНН. Рекорд було присвячено читачам ІА УНН.
Текст новини, розміщеної на торті: "Інформаційне агентство УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ святкує 11 років діяльності!
КИЇВ. 22 червня. УНН. Засноване 22 червня рівно 11 років тому ІА УНН є найкращим інформаційним агентством України. За роки діяльності агентство опублікувало понад 1 мільйон 100 тисяч новин. Роздруковані на папері формату А4 новини займуть площу у майже 18 га. Загальна тривалість прямих відеотрансляцій з подій становить понад 120 діб. Сайт агентства відвідали близько 100 млн читачів. Щодня інформацією агентства користуються не менше 100 українських та закордонних ЗМІ. ІА УНН є лідером за цитованістю серед українських інформагентств. На сьогоднішній день ІА УНН випускає в режимі онлайн 15 стрічок новин двома мовами. Також передплатникам доступні анонси. Агентство має розгалужену кореспондентську мережу як в Україні, так і за кордоном. ІА УНН – 11 років найкращі!"