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ИА УНН установил рекорд Украины

ИА УНН установил рекорд Украины

Киев  •  УНН

 • 51409 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность.

Сегодня, 22 июня, Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Новости были нанесены на поверхность торта общей длиной 6 метров. Это было сделано впервые в истории информационной журналистики.

На поверхность торта была нанесена актуальная новость, посвященная годовщине самого цитируемого в Украине информационного агентства - УНН. Рекорд был посвящен читателям ИА УНН.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!

КИЕВ. 22 июня. УНН. Основанное 22 июня ровно 11 лет назад ИА УНН является лучшим информационным агентством Украины. За годы деятельности агентство опубликовало более 100 тысяч новостей. Распечатанные на бумаге формата А4 новости займут площадь в почти 18 га. Длительность прямых видеотрансляций с событий составляет более 120 суток. Сайт агентства посетили около 100 млн читателей. Ежедневно информацией агентства пользуются не менее 100 украинских и зарубежных СМИ. ИА УНН является лидером по цитируемости среди украинских информагентств. На сегодняшний день ИА УНН выпускает в режиме онлайн 15 лент новостей на двух языках. Также подписчикам доступны анонсы. Агентство имеет разветвленную корреспондентскую сеть как в Украине, так и за рубежом. ИА УНН - 11 лет лучшие!"

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