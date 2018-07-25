В Украине увеличилось количество пляжей, на которых не рекомендуется купаться

"Микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) зафиксировано в воде на 139 украинских пляжах. Это - реки, озера, пруды и водоемы морского побережья", - говорится в сообщении.



В частности, в Киеве и Киевской области почти все водоемы не рекомендованы для купания. Также это касается водоемов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.



Напомним, ранее Минздрав сообщал о 66 непригодных для купания пляжах в Украине. Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).



