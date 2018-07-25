В Україні збільшилась кількість пляжів, на яких не рекомендовано купатись

"Мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички) зафіксоване у воді на 139 українських пляжах. Це - річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, у Києві та Київській області майже всі водоймища не рекомендовані для купання. Також це стосується водоймищ у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.



Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло про 66 непридатних для купання пляжів в Україні. Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).



