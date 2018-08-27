В Украине завтра ожидаются грозы и град
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинцев предупредили о грозах, граде и шквалах во вторник, в частности на западе и севере страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По сообщению Укргидрометцентра, днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
По Киевской области 28 августа днем также ожидаются местами гроза, шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в Украине 27 августа будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.