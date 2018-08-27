В Украине завтра ожидаются грозы и град

"По сообщению Укргидрометцентра, днем ​​28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

По Киевской области 28 августа днем ​​также ожидаются местами гроза, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в Украине 27 августа будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.