В Україні завтра очікуються грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українців попередили про грози, град та шквали у вівторок, зокрема, на заході та півночі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За повідомленням Укргідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.
По Київській області 28 серпня вдень також очікуються місцями гроза, шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, в Україні 27 серпня переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.