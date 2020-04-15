В Украине утвержден показатель средней зарплаты за февраль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Утвержден показатель средней заработной платы в Украине за февраль 2020 года на уровне 9658 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, соответственно к закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для исчисления пенсии за февраль 2020 года в сумме 9658 гривен 03 копейки", - сообщили в ПФУ.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средний размер номинальной заработной платы в феврале 2020 года составил более 10 тыс. грн , что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).