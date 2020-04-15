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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51666 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74607 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73987 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100952 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81386 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102058 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105662 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130763 просмотра

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В Украине утвержден показатель средней зарплаты за февраль

В Украине утвержден показатель средней зарплаты за февраль

Киев  •  УНН

 • 19456 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Утвержден показатель средней заработной платы в Украине за февраль 2020 года на уровне 9658 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, соответственно к закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для исчисления пенсии за февраль 2020 года в сумме 9658 гривен 03 копейки", - сообщили в ПФУ.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средний размер номинальной заработной платы в феврале 2020 года составил более 10 тыс. грн , что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

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