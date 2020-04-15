В Україні затверджено показник середньої зарплати за лютий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Затверджено показник середньої заробітної плати в Україні за лютий 2020 року на рівні 9658 грн. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, передає УНН.
"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка, відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії за лютий 2020 року в сумі 9 658 гривень 03 копійки", - повідомили в ПФУ.
Нагадаємо, за даними Держаної служби статистики, середній розмір номінальної заробітної плати у лютому 2020 року становив понад 10 тис. грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).