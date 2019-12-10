В Украине сейчас почти полтора миллиона переселенцев

"По состоянию на 9 декабря 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 428 919 переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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Напомним, что более 400 тысяч пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не получают пенсии.