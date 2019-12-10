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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116045 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147311 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 183335 просмотра

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В Украине сейчас почти полтора миллиона переселенцев

В Украине сейчас почти полтора миллиона переселенцев

Киев  •  УНН

 • 5946 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сейчас в Украине учтено почти полтора миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 9 декабря 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 428 919 переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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Напомним, что более 400 тысяч пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не получают пенсии.

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