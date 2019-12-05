Понад 400 тисяч переселенців не отримують пенсії - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Понад 400 тисяч пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), не отримують пенсії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Залишається невирішеною проблема з виплатою пенсій громадянам з числа ВПО. Пенсії отримують лише 624 тис. пенсіонерів, а доля понад 400 тис. — невідома. Ба більше, до цього часу не затверджено Кабінетом Міністрів України порядок виплат пенсій цим громадянам України, за період, на який вони були зупинені через те, що пенсіонери не встигли прийти на підконтрольну Уряду України територію за коштами протягом 60 днів”, — написала Денісова.
Вона вкотре звернулась до керівництва Пенсійного Фонду України з вимогою надати інформацію з яких причин понад 400 тисяч громадян України з числа пенсіонерів не можуть реалізувати своє право на пенсійне забезпечення.
“Звертаюсь до Міністерства соціальної політики з вимогою в найкоротші строки внести на розгляд уряду проект порядку щодо погашення заборгованості пенсійних виплат ВПО, яка виникла внаслідок їх припинення через проходження дискримінаційної процедури ідентифікації наших громадян, що може тривати до 6 місяців”, — написала омбудсмен.
Вона також попросила уряд України підтримати зазначений нормативно-правовий акт та, врешті, відновити порушене конституційне право наших громадян на соціальний захист держави.
Як раніше повідомляв УНН, заборгованість з виплат пенсій жителям непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також переселенцям-пенсіонерам становить не менше 41,7 млрд гривень (1,67 млрд за поточним курсом).
На 1.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн. що пов’язано з припиненням їх виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджено Кабінетом Міністрів України.