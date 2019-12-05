Более 400 тыс. переселенцев не получают пенсии - Денисова

"Остается нерешенной проблема с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ. Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. - неизвестна. Более того, до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию по средствам в течение 60 дней", - написала Денисова.

Она в очередной раз обратилась к руководству Пенсионного Фонда Украины с требованием предоставить информацию по каким причинам более 400 тыс. граждан Украины из числа пенсионеров не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

"Обращаюсь к Министерству социальной политики с требованием в кратчайшие сроки внести на рассмотрение правительства проект порядка погашения задолженности пенсионных выплат ВПЛ, которая возникла в результате пресечения из-за прохождения дискриминационной процедуры идентификации наших граждан, что может длиться до 6 месяцев", - написала омбудсмен.

Она также попросила правительство Украины поддержать указанный нормативно-правовой акт и, наконец, восстановить нарушенное конституционное право наших граждан на социальную защиту государства.

Как ранее сообщал УНН, задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен (1,67 млрд по текущему курсу).

На 1.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины.