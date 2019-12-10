В Україні зараз майже півтора мільйона переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Наразі в Україні взято на облік майже півтора мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства соціальної політики України.
"Станом на 9 грудня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 428 919 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що понад 400 тисяч пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), не отримують пенсії.