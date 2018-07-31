В Украине запустили образовательную онлайн-платформу Evalution специально для девушек

Сторонницы Evalution хотят на личном примере показать, что каждая девушка может быть успешной и самостоятельной.

Для этого создана специальная образовательная платформа (http://evalution.com.ua/), на которой украинки — лидеры мнений будут вести блоги и семинары, отвечать на вопросы, помогать реальными советами девушкам, которые хотят сформировать себя как свободную и самодостаточную личность. Там же будут публиковаться полезные статьи о саморазвития и самореализации.

“Мы живем в эпоху, когда красота уже не является единственным нашим преимуществом. В эпоху, когда женщины руководят правительствами и корпорациями, возглавляют научные школы и снимают фильмы. Многие украинки уже доказали, что способны на это. Они создают компании, запускают стартапы, принимают решения, получат научные патенты. Они покорили этот мир сами и помогут покорить его новому поколению украинских девушек”, — отмечают в организации.

Напомним, девушки Evalution борются за положительный имидж украинки. 13 июля, в День открытия Одесского международного кинофестиваля, они прошлись с плакатами по центру Одессы и на 20 минут перекрыли вход на красную дорожку.