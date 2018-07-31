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В Україні запустили освітню онлайн-платформу Evalution спеціально для дівчат

В Україні запустили освітню онлайн-платформу Evalution спеціально для дівчат

Київ • УНН

 • 3319 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Рух Evalution запустило освітню платформу, спрямовану на розвиток молодих українок. Про це повідомили в прес-службі організації, передає УНН.

Прихильниці Evalution хочуть на особистому прикладі показати, що кожна дівчина може бути успішною і самостійною.

Для цього створена спеціальна освітня платформа ( http://evalution.com.ua/ ), на якій українки - лідери думок будуть вести блоги і семінари, відповідати на питання, допомагати реальними порадами дівчатам, які хочуть сформувати себе як вільну і самодостатню особистість. Там же будуть публікуватися корисні статті про саморозвитку і самореалізації.

"Ми живемо в епоху, коли краса вже не є єдиним нашим перевагою. В епоху, коли жінки керують урядами та корпораціями, очолюють наукові школи і знімають фільми. Багато українок вже довели, що здатні на це. Вони створюють компанії, запускають стартапи, приймають рішення, отримають наукові патенти. Вони підкорили цей світ самі і допоможуть підкорити його новому поколінню українських дівчат ", - відзначають в організації.

Нагадаємо, дівчата Evalution борються за позитивний імідж українки. 13 липня, в День відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, вони пройшлися з плакатами по центру Одеси і на 20 хвилин перекрили вхід на червону доріжку.

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