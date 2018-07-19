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В Украине заработала электронная служба занятости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Для удобного поиска работы Государственная служба занятости запустила новые сервисы по предоставлению социальных услуг услуг гражданам и работодателям с использованием интернет-технологий. Об этом сообщил отдел информационной работы Киевского городского центра занятости, передает УНН.

“Государственная служба занятости Украины ввела с начала года новый сайт „Единая социальная среда занятости“ (https://www.dcz.gov.ua), который отныне имеет более удобный и понятный интерфейс, предоставляет возможность быстрого поиска вакансий и резюме по всей Украине”, — заявил директор Киевского городского центра занятости Виктор Белич.

Так, для оперативного и выгодного сотрудничества работодателей со службой занятости был создан “Электронный кабинет работодателя” (ЭКР). С его помощью можно подать отчетность в центр занятости в режиме онлайн, посмотреть состояние укомплектования заявленных вакансий и количество направлений центром занятости претендентов на работу, а также проверить актуальность реквизитов своего предприятия, содержащихся в базе службы занятости.

Кроме этого, ЭКР помогает работодателю осуществить мониторинг договоров на организацию общественных и других работ временного характера и трудоустройства после профессионального обучения, просмотреть актуальные резюме соискателей и выполнить множество других функций.

Для регистрации ЭКР от работодателя нужны его контакты: адрес электронной почты, логин, авторизация.

В свою очередь, для тех, кто ищет работу, создан “Электронный кабинет безработного” (ЭКБ). Здесь зарегистрированный безработный имеет возможность создать собственное резюме, подобрать работу, ознакомиться с информацией о временной занятости и возможности профессионального обучения. Благодаря электронной очереди регистрации можно дистанционно записаться на прием к специалисту любого центра занятости, выбрав цель, дату и время визита.

Владелец ЭКБ может пересмотреть данные о запланированных и фактических посещениях службы занятости, узнать о мерах, которые будет проводить служба занятости, получить информацию о начислениях и выплат пособий по безработице.

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Украинские Национальные Новости

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