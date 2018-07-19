В Україні запрацювала електронна служба зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Для зручного пошуку роботи Державна служба зайнятості запустила нові сервіси із надання соціальних послуг послуг громадянам та роботодавцям з використанням інтернет-технологій. Про це повідомив відділ інформаційної роботи
Київського міського центру зайнятості, передає УНН.
“Державна служба зайнятості України запровадила за початку року новий веб-сайт „Єдине соціальне середовище зайнятості“ (https://www.dcz.gov.ua), який відтепер має більш зручний та зрозумілий інтерфейс, надає можливість швидкого пошуку вакансій та резюме по всій Україні”, — заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.
Так, для оперативної та вигідної співпраці роботодавців зі службою зайнятості було створено “Електронний кабінет роботодавця” (ЕКР). З його допомогою можна подати звітність до центру зайнятості у режимі онлайн, переглянути стан укомплектування заявлених вакансій та кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, а також перевірити актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості.
Окрім цього, ЕКР допомагає роботодавцю здійснити моніторинг договорів на організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру та працевлаштування після професійного навчання, переглянути актуальні резюме шукачів роботи та виконати безліч інших функцій.
Для реєстрації ЕКР від роботодавця потрібні його контакти: адреса електронної пошти, логін, авторизація.
У свою чергу, для тих, хто шукає роботу, створено “Електронний кабінет безробітного” (ЕКБ). Тут зареєстрований безробітний має змогу створити власне резюме, підібрати роботу, ознайомитися з інформацією про тимчасову зайнятість та можливості професійного навчання. Завдяки електронній черзі реєстрації можна дистанційно записатись на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, обравши мету, дату та годину візиту.
Власник ЕКБ може переглянути дані про заплановані та фактичні відвідування служби зайнятості, дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості, отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги з безробіття.
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