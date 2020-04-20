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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели

В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели

Киев  •  УНН

 • 24558 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай, передает УНН.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
г. Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ровенская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, на 19 апреля, в Украине было зафиксировано 5449 больных COVID-19 , из них 141 случай - летальный.

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