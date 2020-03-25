В Украине зафиксировано 145 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрав.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.
За сутки выявлено 32 новых случая, добавили в ведомстве.
Ранее УНН сообщал, что в Украине подтверждено 136 случаев COVID-19.