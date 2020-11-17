В Украине задействованность аппаратов ИВЛ составляет ниже 20% - премьер

"Относительно задействованных ИВЛ: сейчас у нас задействованных около 700. При этом, в больницах размещены около 5 тыс. аппаратов. То есть занятость апаратов по ИВЛ ниже 20% по Украине", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что в целом лаборатории за это время профинансировано на 1 млрд грн, для их работников установлены дополнительные выплаты.

Напомним, Дания передала Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, в частности, COVID-19.