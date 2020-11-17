В Україні задіяність апаратів ШВЛ становить нижче 20% - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні по лікарням є близько 5 тисяч апаратів ШВЛ, з них задіяно менше 20%. Про це заявив під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Стосовно задіяних ШВЛ: зараз у нас задіяних близько 700. При цьому, у лікарнях розміщено близько 5 тис. апаратів. Тобто зайнятість апаратів по ШВЛ нижче 20% по Україні", - сказав Шмигаль.
Також він додав, що загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн, для їх працівників встановлені додаткові виплати.
Нагадаємо, Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19.