В Украине запретили лекарство против варикоза
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На основании установления фактов несоответствия образцов серии 131216А лекарственного средства "Гепарин Индар", раствор для инъекций 5000 МЕ/мл по 5 мл во флаконах №5 по показателю "Натрий" в Украине запретили использование, продажу и хранение всех серий данного препарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" .
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".