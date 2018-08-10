В Украине запретили лекарство против варикоза

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" .

Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.



В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".