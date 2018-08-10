В Україні заборонили ліки проти варикозу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На підставі встановлення фактів невідповідності зразків серії 131216А лікарського засобу "Гепарин Індар", розчин для ін’єкцій 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах №5 за показником "Натрій" в Україні заборонили використання, продаж та зберігання усіх серій даного препарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
В Україні тимчасово заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".