В Украине через несколько дней станет теплее - синоптики

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По прогнозу синоптиков, завтра, 22 ноября, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​7-12°. На остальной территории без осадков, лишь ночью в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3° мороза до 4° тепла.

В среду, 23 ноября, ночью в восточных, днем ​​в западных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, в восточных и южных областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла, на крайнем юге 8- 13°.

"В четверг в Украине, кроме восточной части, дождь, местами с мокрым снегом; ожидается повышение температуры на 2-5°", - сообщили синоптики.

22-24 ноября в Украине, кроме юга и востока, на дорогах местами гололедица, ночью в большинстве областей местами туман.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, гололедица; днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве 0-2° мороза.