В Україні за кілька днів потеплішає - синоптики

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За прогнозом синоптиків, завтра, 22 листопада, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. На решті території без опадів, лише вночі у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3° морозу до 4° тепла.

У середу, 23 листопада, вночі у східних, удень у західних областях дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів; температура вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, у східних та південних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

"У четвер в Україні, крім східної частини, дощ, місцями з мокрим снігом; очікується підвищення температури на 2-5°", - повідомили синоптики.

22-24 листопада в Україні, крім півдня та сходу, на дорогах подекуди ожеледиця, вночі в більшості областей місцями туман.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Києві 0-2° морозу.