В Украине за день используют столько артиллерии, как в Афганистане в месяц - NYT

Детали

После распада Советского Союза в 1991 году европейские страны резко сократили свои оборонные бюджеты, армии и арсеналы, поскольку считали, что война никогда не повторится. На сегодня война в Украине уничтожает "скромные запасы" артиллерии, боеприпасов и противовоздушной обороны того, что некоторые в НАТО называют европейскими "армиями бонсай", отмечает NYT. Тем временем армия Соединенных Штатов имеет лишь ограниченные запасы оружия, в которых нуждается Киев, однако Вашингтон не хочет отвлекать ключевое оружие из таких регионов, как Тайвань и Корея.

"Сейчас, через девять месяцев войны, фундаментальная неготовность Запада повлекла безумную борьбу за поставку Украине того, что ей нужно, одновременно пополняя запасы НАТО. Поскольку обе стороны сжигают оружие и боеприпасы темпами, которых не было со времен Второй мировой войны, соревнование за сохранность арсеналов стало критическим фронтом, который может оказаться решающим для усилий Украины", - пишут журналисты.

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет. В Афганистане силы Альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны, в то время как Украина может производить тысячи выстрелов в день и отчаянно нуждаться в вооружении для противодействия российской агрессии.

"День в Украине – это месяц или больше в Афганистане", - сказала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что прошлым летом на Донбассе украинцы выпускали от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов ежедневно, а россияне – от 40 000 до 50 000 снарядов. США же производят лишь 15 000 снарядов ежемесячно.

Запад пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советских времен, которые Украина может использовать сейчас, включая ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и артиллерийские снаряды советского калибра. Кроме этого, ищет альтернативные системы, даже если они старше, чтобы заменить сокращающиеся запасы дорогих зенитных ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как пишет NYT, существуют даже дискуссии об инвестициях НАТО в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских калибров 152-мм и 122-мм для украинской артиллерии, однако это решение имеет несколько сложностей.

Один из чиновников НАТО отметил, что меньшие страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "достаточно опустошены". Однако остальные 10 могут предоставить больше, предположил он, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил альянсу, что руководящие принципы НАТО, требующие от членов хранить запасы, не должны являться поводом для ограничения экспорта оружия в Украину. Но в то же время он согласился, что Германия и Франция, как и США, хотят откалибровать оружие, которое получает Украина, чтобы предотвратить эскалацию и прямое нападение в россию.

Напомним

Крупнейшие мировые производители оружия наращивают производство ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной россии против Украины.