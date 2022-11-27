В Україні за день використовують стільки артилерії, як в Афганістані за місяць - NYT

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Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році, європейські країни різко скоротили свої оборонні бюджети, армії та арсенали, оскільки вважали, що війна ніколи не повториться. На сьогодні в Україні війна знищує "скромні запаси" артилерії, боєприпасів і протиповітряної оборони того, що дехто в НАТО називає європейськими "арміями бонсай", відзначає NYT. Тим часом армія Сполучених Штатів має лише обмежені запаси зброї, яких потребує Київ, проте Вашингтон не хоче відвертати ключову зброю з таких регіонів, як Тайвань і Корея.

"Зараз, через дев’ять місяців війни, фундаментальна неготовність Заходу спричинила шалену боротьбу за постачання Україні того, що їй потрібно, одночасно поповнюючи запаси НАТО. Оскільки обидві сторони спалюють зброю та боєприпаси темпами, яких не було з часів Другої світової війни, змагання за збереження арсеналів стало критичним фронтом, який може виявитися вирішальним для зусиль України", - пишуть журналісти.

За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони, у той час, як Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати озброєння для протидії російській агресії.

"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що минулого літа на Донбасі українці випускали від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня, а росіяни – від 40 000 до 50 000 снарядів. Натомість США виробляють лише 15 000 снарядів щомісяця.

Захід намагається знайти дедалі дефіцитніше обладнання та боєприпаси радянських часів, які Україна може використовувати зараз, включаючи ракети ППО С-300, танки Т-72 і артилерійські снаряди радянського калібру. Крім цього, шукає альтернативні системи, навіть якщо вони старіші, щоб замінити запаси дорогих зенітних ракет і протитанкових ракетних комплексів Javelin, які скорочуються.

Як пише NYT, існують навіть дискусії про інвестиції НАТО в старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянських калібрів 152-мм і 122-мм для української артилерії, проте це рішення має декілька складнощів.

Один з чиновників НАТО зауважив, що менші країни вичерпали свій потенціал, а 20 із 30 членів НАТО "досить спустошені". Проте решта 10 можуть надати більше, припустив він, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав альянсу, що керівні принципи НАТО, які вимагають від членів зберігати запаси, не повинні бути приводом для обмеження експорту зброї в Україну. Але водночас він погодився, що Німеччина та Франція, як і США, хочуть відкалібрувати зброю, яку отримує Україна, щоб запобігти ескалації та прямим нападам на росію.

Нагадаємо

Найбільші світові виробники зброї нарощують виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, щоб задовольнити попит, викликаний війною росії проти України.