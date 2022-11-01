В Украине с середины недели станет холоднее - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 2 ноября, в Украине без существенных осадков; ночью и утром в западных областях местами туман; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13°, в западной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 14-18°, в Одесской области до 21°.

3 ноября ночью в юго-восточных, днем в северных и центральных областях умеренный, 4 ноября на Левобережье небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях до 2° мороза, днем 7-14° тепла, на юге страны ночью 6-11°, днем 12-16°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.