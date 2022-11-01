В Україні з середини тижня стане холодніше - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 2 листопада, в Україні без істотних опадів; вночі та вранці у західних областях місцями туман; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13°, у західній та південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 14-18°, на Одещині до 21°.

3 листопада вночі у південно-східних, вдень у північних та центральних областях помірний, 4 листопада на Лівобережжі невеликий дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі 1-6° тепла, у східних областях до 2° морозу, вдень 7-14° тепла, на півдні країни вночі 6-11°, вдень 12-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.