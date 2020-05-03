В Украине уже зафиксировано 11913 случаев COVID-19, из них 288 - летальные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздраве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 435 случаев;
Волынская область - 324 случая;
Днепропетровская область - 448 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 423 случая;
Закарпатская область - 508 случаев;
Запорожская область - 275 случаев;
Ивано-Франковская область - 965 случаев;
Кировоградская область - 397 случаев;
м. Киев - 1511 случаев;
Киевская область - 784 случая;
Львовская область - 473 случая;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 409 случаев;
Полтавская область - 222 случая;
Ровенская область - 726 случаев;
Сумская область - 110 случаев;
Тернопольская область - 868 случаев;
Харьковская область - 348 случаев;
Херсонская область - 136 случаев;
Хмельницкая область - 115 случаев;
Черновицкая область - 1818 случаев;
Черкасская область - 308 случаев;
Черниговская область - 54 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая 2020 года в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 31724 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНН, вчера за сутки в Украине обнаружили 550 новых случаев инфицирования коронавирусом.