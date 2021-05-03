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В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости

В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости

Киев  •  УНН

 • 31590 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За "карантинный" год в Украине значительно снизился спрос на аренду коммерческой недвижимости, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту УНН рассказал руководитель комитета по информационным технологиям и аналитики Ассоциации специалистов недвижимости Украины Эдуард Бразас.

Цитата:

“Спрос на аренду коммерческой недвижимости действительно упал, при чем на все типы недвижимости, за исключением разве что складской недвижимости, которая сейчас пользуется спросом. Есть в принципе виды бизнеса, которые хорошо себя чувствуют. Именно они сейчас являются драйверами спроса — это медицинские учреждения, службы доставки, то, что работает на вынос, на доставку”, — сказал он.

Детали

Так, по словам эксперта, IT-компании продолжают арендовать офисы, и у них есть достаточно широкий выбор, но они не могут закрыть все предложения на рынке.

Кроме того, Бразас сообщил, что при разумной денежной политике арендодателей, многие офисные и торговые помещения сдаются. “Другой вопрос, что раньше это происходило за неделю-полторы, а сейчас может и несколько месяцев на рынке стоять, пока собственник не приведет свои пожелания в соответсвие со спросом. Но если брать по рынку, то вакантных коммерчческих помещений присутствует где-то в районе 15%”, — объяснил он.

Также, по его словам, в условиях карантина происходят и корректировки по ставкам арендной платы. “Сейчас в зависимости от того статуса, который есть в том или ином регионе, как правило происходят точечные новые договоренности на конкретный месяц или на конкретный временной промежуток. Вот объявили карантин, арендаторы и арендодатели сели и проговорили арендную плату”, — отметил сосеседник.

Отвечая на вопрос, когда ждать улучшения ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости, Бразас ответил: “Если у нас раз в две недели будут объявлять локдаун, будет становиться только хуже. Если до власти дойдет, что убивать бизнес не есть равно борьбе с коронавирусом, то тогда у нас плюс-минус все выравняется. Я не вижу больших четких перспектив, что тут у нас завтра все улучшится. Вот такая перманентно плохая ситуация будет в ближайшем будущем”.

Напомним

Эксперт рассказал, что в Украине на рынке недвижимости наблюдается рост цен на продажу жилья, а также не ослабевает интерес к покупкам в новостройках.

Украинские Национальные Новости

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