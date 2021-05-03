В Україні впав попит на оренду комерційної нерухомості

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“Попит на оренду комерційної нерухомості дійсно впав, при чому на всі типи нерухомості, за винятком хіба що складської нерухомості, яка зараз користується попитом. Є в принципі види бізнесу, які добре себе почувають. Саме вони зараз є драйверами попиту — це медичні установи, служби доставки, те, що працює на винос, на доставку”, - сказав він.

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Так, за словами експерта, IT-компанії продовжують орендувати офіси, і у них є достатньо широкий вибір, але вони не можуть закрити всі пропозиції на ринку.

Окрім того, Бразас повідомив, що при розумній грошовій політиці орендодавців багато офісних та торгових приміщень здаються. “Інше питання, що раніше це відбувалося за тиждень-півтора, а зараз може і кілька місяців на ринку стояти, поки власник не приведе свої побажання у відповідність з попитом. Але якщо брати по ринку, то вакантних комерційних приміщень є десь у районі 15%”, - пояснив він.

Також, за його словами, в умовах карантину відбуваються і коригування за ставками орендної плати. “Зараз зележно від того статусу, який є в тому чи іншому регіоні, як правило відбуваються точкові нові домовленості на конкретний місяць або на конкретний часовий проміжок. Ось оголосили карантин, орендарі та орендодавці сіли і проговорили орендну плату”, - зазначив співрозмовник.

Відповідаючи на запитання, коли чекати поліпшення ситуації на ринку оренди комерційної нерухомості, Бразас відповів: “Якщо у нас раз в два тижні будуть оголошувати локдаун, ставатиме тільки гірше. Якщо до влади дійде, що вбивати бізнес не дорівнює боротьбі з коронавірусом, то тоді у нас плюс-мінус все вирівняється. Я не бачу великих чітких перспектив, що тут у нас завтра все покращиться. Ось така перманентно погана ситуація буде в найближчому майбутньому”.

Нагадаємо

Експерт розповів, що в Україні на ринку нерухомості спостерігається зростання цін на продаж житла, а також не слабшає інтерес до покупок у новобудовах.